Доход директора СВР за 2017 год составил 8,86 млн рублей

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в 2017 году заработал 8,86 млн руб., следует из его декларации о доходах, опубликованной пресс-службой ведомства.

Нарышкину принадлежит земельный участок (2,5 тыс. кв. м), жилой дом (126,7 кв. м), квартира (224,1 кв. м) и два машиноместа (15,7 и 19,1 кв. м). Все объекты находятся в России.

Доход супруги директора СВР за отчетный период составил 4,91 млн руб. Она владеет 1/4 квартиры площадью 139 кв. м, квартирой площадью 166,8 кв. м и машиноместом (18 кв. м). В ее пользовании также находится квартира (224,1 кв. м) и машиноместо (12 кв. м). Все объекты находятся в России.

В 2016 году Нарышкин заработал 9,47 млн рублей.