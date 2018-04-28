Основной владелец девелопера «Эталон» покинул пост гендиректора 

МОСКВА, 28 апр — РИА Недвижимость. Основатель и президент девелоперской группы «Эталон» Вячеслав Заренков покинул пост гендиректора и возглавил совет директоров компании, сообщается на сайте девелопера.
Новым гендиректором группы в пятницу был назначен вице-президент и председатель правления компании Дмитрий Кашинский, говорится в сообщении «Эталона».
ГК «Эталон» (Etalon Group) основана в 1987 году, фокусируется на жилой недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. По данным Единого реестра застройщиков, компания в 2017 году ввела 334 тысячи квадратных метров жилья, заняв восьмое место среди российских девелоперов.
Согласно материалам компании, 30,7% группы контролируется семьей Заренкова, 5,7% фондом Baring Vostok, 60,8% находятся в свободном обращении.