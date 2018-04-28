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«Эксперт РА» повысило рейтинг «Газпром-медиа холдинга»
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«Эксперт РА» повысило рейтинг «Газпром-медиа холдинга» 

Прайм 24 минуты назад
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг компании «Газпром-медиа холдинг» до уровня ruА— с ruBBB+, сообщается на сайте агентства.
"Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Газпром-медиа холдинг» до уровня ruA-. Прогноз по рейтингу — стабильный", — говорится в сообщении.
Рейтинговые действия связаны с докапитализацией холдинга собственником (группой ГПБ), в результате которой капитал холдинга вырос в 2,7 раза — до 99 миллиардов рублей по состоянию на 31 декабря 2017 года, поясняет «Эксперт РА».
Также агентство отмечает улучшение показателей рентабельности холдинга: по итогам 2017 года чистый убыток снизился с 28,5 до 3,5 миллиардов рублей, рентабельность по EBITDA выросла на 3 процентных пункта — до 48,4%. Выручка холдинга от рекламных услуг увеличилась за прошедший год на 7,5%. В 2018 году она, по оценке агентства, продолжит расти вместе с рынком, который может вырасти в денежном выражении в пределах 10%.
"Газпром-медиа холдинг" — один из ведущих игроков на российском медиарынке, объединяющий активы в таких сегментах, как телевидение, радио, пресса, кинопроизводство и дистрибуция, интернет-платформы.
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