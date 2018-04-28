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Власти выделили более 16 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
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Власти выделили более 16 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам 

Газета.Ru 29 минут назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 16,3 млрд руб. 54 регионам на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Из резервного фонда правительства России выделяются средства в размере 16,3 млрд рублей на предоставление дотаций 54 субъектам федерации на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года", — сказано в сообщении правительства.
Ранее сообщалось, что Банк России ожидает резкий рост зарплат бюджетников.
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