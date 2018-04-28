МКБ снизил ставки на остаток по картам

Московский Кредитный Банк понизил ставки начисления процентов на остаток по картам с 7% до 6% годовых.

Обычно проценты на остаток начисляются при выпуске карты в рамках пакета услуг, но теперь банк предлагает всем клиентам, оформившим карты с 1 мая, «Welcome период» (до четырех месяцев), в течение которого клиенты могут пользоваться привилегиями по карте без подключения какого-либо пакета услуг.

При этом максимальный процент на остаток по картам вне пакета услуг составит всего 1% годовых в рублях.

По картам в пакетах услуг предлагаются льготные условия начисление процентов на остаток, например, по карте Gold (пакет «Онлайн») начисляется 6% годовых при среднемесячном остатке на карте от 40 тыс. рублей в первые четыре месяца («Welcome период») и от 50 тыс. рублей, начиная с пятого месяца. Условие о совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц для получения процентов на остаток отменено.

Екатерина Марцукова. «Снижение ставок продолжается у всех банков, при этом ставка 6% годовых, предлагаемая МКБ, остается конкурентоспособной», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

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