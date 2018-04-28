«Аэросити» Ростова подорожал на 54 млрд рублей

Ростова вырос на 54 млрд рублей, информация опубликована на сайте администрации города Светлана Камбулова, директор департамента экономики Ростова рассказала о сумме инвестиций в проект строительства «Аэросити». По ее словам, сумма составит 204 млрд рублей, что гораздо выше изначальной заявки властей в 150 млрд рублей.