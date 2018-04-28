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«Аэросити» Ростова подорожал на 54 млрд рублей
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«Аэросити» Ростова подорожал на 54 млрд рублей 

Деловое сообщество 20 минут назад
Ростова вырос на 54 млрд рублей, информация опубликована на сайте администрации города Светлана Камбулова, директор департамента экономики Ростова рассказала о сумме инвестиций в проект строительства «Аэросити». По ее словам, сумма составит 204 млрд рублей, что гораздо выше изначальной заявки властей в 150 млрд рублей.
Масштабное строительство нового микрорайона на месте старого аэропорта Ростова поддержат федеральные власти страны, планируется вложить в строительство 200 млрд рублей. Первый заместитель председателе Правительства РФ Игорь Шувалов дал поручение скорректировать постановление федерального правительства о реновации территорий. По его мнению, такой масштабный проект должен стать проектом федерального значения. Напомним, в планах городских властей построить на месте бывшего аэропорта Ростова огромный жилой комплекс. Рабочее название проекта «Аэросити». Планируется построить на участке площадью в 350 га примерно четыре миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь расположатся 8 школ, 20 детских садов, 4 поликлиники, парки и многое другое. А бывшая взлетная полоса станет огромным пешеходным бульваром.
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