«Аэросити» Ростова подорожал на 54 млрд рублей 

Ростова вырос на 54 млрд рублей, информация опубликована на сайте администрации города Светлана Камбулова, директор департамента экономики Ростова рассказала о сумме инвестиций в проект строительства «Аэросити». По ее словам, сумма составит 204 млрд рублей, что гораздо выше изначальной заявки властей в 150 млрд рублей.
Масштабное строительство нового микрорайона на месте старого аэропорта Ростова поддержат федеральные власти страны, планируется вложить в строительство 200 млрд рублей. Первый заместитель председателе Правительства РФ Игорь Шувалов дал поручение скорректировать постановление федерального правительства о реновации территорий. По его мнению, такой масштабный проект должен стать проектом федерального значения. Напомним, в планах городских властей построить на месте бывшего аэропорта Ростова огромный жилой комплекс. Рабочее название проекта «Аэросити». Планируется построить на участке площадью в 350 га примерно четыре миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь расположатся 8 школ, 20 детских садов, 4 поликлиники, парки и многое другое. А бывшая взлетная полоса станет огромным пешеходным бульваром.