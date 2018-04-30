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Walmart договорился о слиянии сети Asda с Sainsbury's
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Walmart договорился о слиянии сети Asda с Sainsbury's 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Руководство компании Walmart договорилось о слиянии британской торговой сети Asda с ритейлером Sainsbury's, передает Reuters.
Генеральный директор ритейлера Sainsbury's Майк Коуп заявил, что представители антимонопольных структур могут попросить закрыть ряд магазинов сети, чтобы разрешить сделку по слиянию.
"Даже если нам придется избавиться от магазинов, они будут проданы как торговые единицы", — отметил Коуп.
Он также выразил уверенность в том, что это слияние станет "хорошими новостями" для покупателей.
Речь идет о сделке на сумму в $10,1, ожидается, что в объединенной сети Walmart будет принадлежать 42%, а сама она станет самой крупной на британском рынке (ее доля оценивается в 30%). На данный момент крупнейшая доля на рынке принадлежит Tesco.
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