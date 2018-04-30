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Британский ретейлер Sainsbury's подтвердил слияние с торговой сетью Asda
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Британский ретейлер Sainsbury's подтвердил слияние с торговой сетью Asda 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ЛОНДОН, 30 апреля. /ТАСС/. Один из крупнейших британских ретейлеров, Sainsbury's, подтвердил в понедельник планы слияния со своим конкурентом — продуктовой сетью Asda, принадлежащей американской компании Wal-Mart. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Sainsbury's.
Эта сделка, будучи одобренной антимонопольными органами, приведет к созданию самого крупного игрока в области розничных продаж продуктов питания в Великобритании, который обойдет занимающую в настоящий момент лидирующую позицию сеть Tesco.
По последним данным Tesco занимает 25% рынка ретейла, в то время как Sainsbury's — 13,8%, а Asda — 12,9%.
Как говорится в заявлении, Wal-Mart получит от сделки £2,975 млрд ($4,1 млрд), его доля в новой компании составит 42%, а рыночная стоимость Asda достигнет £7,3 млрд ($10 млрд). Рыночная стоимость Sainsbury's составляет около £6 млрд ($8,3 млрд), уточняет в этой связи телеканал Sky News.
Новая сеть намерена сохранить действующие торговые марки и утверждает, что цены в магазинах в результате сделки упадут. «Мы надеемся, что цены упадут примерно на 10% на те продукты, которые клиенты приобретают на регулярной основе», — отмечается в коммюнике.
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