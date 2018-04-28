Альфа-банк увеличил лимит кредитной линии ТГК-2 с 3,6 до 16 млрд рублей

Энергетическая компания ТГК-2 заключила с Альфа-банком дополнительные соглашения на увеличение лимита по открытой возобновляемой кредитной линии с 3,6 млрд рублей до 16 млрд рублей, говорится в материалах ТГК-2.

«Группой были заключены дополнительные соглашения с Альфа-банком на увеличение кредитного лимита по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии от 22 ноября 2017 года с 3,6 млрд рублей до 16 млрд рублей», — отмечает компания.

Срок действия кредитной линии — до 21 декабря 2027 года включительно. За пользование кредитом установлены процентные ставки не более 13% годовых в период до 31 декабря 2018 года и не более 11% годовых в период с 1 января 2019 года и до даты окончания срока действия кредитной линии.

Как отмечает ТГК-2, полученные средства будут направлены на рефинансирование обязательств компании перед кредиторами.