Альфа-банк увеличил лимит кредитной линии ТГК-2 с 3,6 до 16 млрд рублей 

Энергетическая компания ТГК-2 заключила с Альфа-банком дополнительные соглашения на увеличение лимита по открытой возобновляемой кредитной линии с 3,6 млрд рублей до 16 млрд рублей, говорится в материалах ТГК-2.
«Группой были заключены дополнительные соглашения с Альфа-банком на увеличение кредитного лимита по кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии от 22 ноября 2017 года с 3,6 млрд рублей до 16 млрд рублей», — отмечает компания.
Срок действия кредитной линии — до 21 декабря 2027 года включительно. За пользование кредитом установлены процентные ставки не более 13% годовых в период до 31 декабря 2018 года и не более 11% годовых в период с 1 января 2019 года и до даты окончания срока действия кредитной линии.
Как отмечает ТГК-2, полученные средства будут направлены на рефинансирование обязательств компании перед кредиторами.
ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также в городе Скопье в Македонии. Установленная электрическая мощность компании составляет 2,56 ГВт, тепловая мощность — 9,2 тыс. Гкал/ч.