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«Сургутнефтегаз» получил прибыль в 2017 году
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«Сургутнефтегаз» получил прибыль в 2017 году 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль российской нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» за 2017 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 194,658 млрд руб. Как отмечается в материалах компании, в 2016 г. «Сургутнефтегаз» получил убыток в 62,1 млрд руб. Также в компании сообщили, что добыча нефти в 2017 г. составила 60,5 млн тонн, добыча газа составила 10 млрд куб. м, а уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) составил 99,32%. Общие активы компании по итогам 2017 г. увеличились с 3,921 трлн руб. до 4,239 трлн руб.
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