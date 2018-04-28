«Сургутнефтегаз» получил прибыль в 2017 году

Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль российской нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» за 2017 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 194,658 млрд руб. Как отмечается в материалах компании, в 2016 г. «Сургутнефтегаз» получил убыток в 62,1 млрд руб. Также в компании сообщили, что добыча нефти в 2017 г. составила 60,5 млн тонн, добыча газа составила 10 млрд куб. м, а уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) составил 99,32%. Общие активы компании по итогам 2017 г. увеличились с 3,921 трлн руб. до 4,239 трлн руб.