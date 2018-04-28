«Укрнафта» в I квартале нарастила чистую прибыль почти в 18 раз

Чистая прибыль «Укрнафты» выросла по итогам I квартала 2018 года в 17,7 раза в годовом выражении и составила 1,261 млрд гривен ($48 млн), сообщает «Нефть и Капитал» со ссылкой на компанию.

Чистый доход «Укрнафты» за I квартал вырос на 25,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 8,268 млрд гривен, валовая прибыль — на 49,6% — до 4,818 млрд гривен.

По данным «Укртрансгаза», добыча газа «Укрнафтой» за три месяца 2018 года составила 261,2 млн кубометров — что на 16% меньше в сравнении с первым кварталом 2017 года.

Издание отмечает, что 50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат «Нафтогазу Украины», около 42% — бывшим акционерам Приватбанка (Киев).