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«Укрнафта» в I квартале нарастила чистую прибыль почти в 18 раз
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«Укрнафта» в I квартале нарастила чистую прибыль почти в 18 раз 

Rambler News Service 45 минут назад
Чистая прибыль «Укрнафты» выросла по итогам I квартала 2018 года в 17,7 раза в годовом выражении и составила 1,261 млрд гривен ($48 млн), сообщает «Нефть и Капитал» со ссылкой на компанию.
Чистый доход «Укрнафты» за I квартал вырос на 25,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 8,268 млрд гривен, валовая прибыль — на 49,6% — до 4,818 млрд гривен.
По данным «Укртрансгаза», добыча газа «Укрнафтой» за три месяца 2018 года составила 261,2 млн кубометров — что на 16% меньше в сравнении с первым кварталом 2017 года.
Издание отмечает, что 50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат «Нафтогазу Украины», около 42% — бывшим акционерам Приватбанка (Киев).
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