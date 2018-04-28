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Центробанк аннулировал лицензию НПФ «Муниципальный»
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Центробанк аннулировал лицензию НПФ «Муниципальный» 

РИА Новости 22 минуты назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Банк России аннулировал лицензию негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Муниципальный» на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, говорится в сообщении регулятора.
Поясняется, что фонд в течение года неоднократно нарушал требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, кроме того, не исполнял предписания ЦБ РФ об устранении нарушений требований федеральных законов, что стало основанием для применения крайней меры воздействия.
Фонд работает в форме некоммерческой организации. Председателем совета фонда — высшего органа управления, осуществляющего общее руководство деятельностью фонда, является глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
В августе газета «Ведомости» писала, что Илюмжинов стал собственником НПФ «Муниципальный», одновременно присматриваясь еще к нескольким фондам.
Согласно опубликованным на сайте Банка России данным, активы фонда «Муниципальный» по итогам 2017 года составили 200,955 миллиона рублей, пенсионные резервы — 70,442 миллиона рублей, количество участников — 12,164 тысячи человек, из них получают пенсию 3,966 тысячи.
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