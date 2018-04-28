Швейцарский химконцерн Sika в 2017 году увеличил чистую прибыль на 15%

МОСКВА , 28 апр — РИА Недвижимость. Швейцарский производитель строительной химии Sika в 2017 году увеличил чистую прибыль по сравнению с предыдущим годом на 15% — до 649 миллиона швейцарских франков, говорится в сообщении.

Годовая выручка компании увеличилась на 9% — до 6,3 миллиарда швейцарских франков, что стало лучшим показателем в истории компании, сообщается в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в 2018 году компания рассчитывает увеличить выручку на 10%.

Выручка российского подразделения Sika в 2017 году составила почти 3 миллиарда рублей, увеличившись на 6%. Как указывается в сообщении, самые высокие темпы роста продаж показали филиалы в Северо-Западном (+77%) и Приволжском федеральных округах (рост в 2,7 раза), а наибольший объем продаж был зафиксирован в Центральном федеральном округе.

К концу года компания намерена увеличить оборот в России на 20%, повысить рентабельность на 3% и довести долю продукции, производимой в РФ, до 60%, добавляется в сообщении.

Sika занимается производством материалов для строительства и транспортного машиностроения. В России компания работает с 2003 года.