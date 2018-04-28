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Верховный суд Татарстана отменил арест акций «Ак Барса», принадлежащих Госжилфонду при президенте РТ
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Верховный суд Татарстана отменил арест акций «Ак Барса», принадлежащих Госжилфонду при президенте РТ 

Банки.ру 56 минут назад
Верховный суд Татарстана 28 апреля отменил постановление об аресте акций банка «Ак Барс», принадлежащих Государственному жилищному фонду при президенте республики. Об этом сообщается на сайте фонда.
Как напомнили в фонде, 28 марта 2018 года Приволжский районный суд Казани по ходатайству следователя Следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану наложил арест на принадлежащие Госжилфонду акции стоимостью 9,8 млрд рублей на срок предварительного расследования до 16 мая 2018 года. В сообщении на эту тему казанского портала «Финансист» поясняется, что «решение было принято Приволжским районным судом Казани в рамках дела о крахе Татфондбанка — акции были переданы финансовой организации в прошлом году в счет обеспечения кредитных договоров».
Согласно данным ЦБ на 1 января 2018 года, Госжилфонду при президенте Татарстана принадлежит 20,41% акций банка «Ак Барс». В фонде отмечают, что размер пакета в денежном выражении сопоставим со стоимостью 5 580 квартир.
Не согласившись с вынесенным постановлением суда, Госжилфонд обжаловал его в вышестоящей инстанции. В организации подчеркивают, что ходатайство следователя об аресте акций было рассмотрено без извещения фонда.
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