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«ВСМПО-Ависма» решила отказаться от проекта по добыче ильменита в Тамбовской области
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«ВСМПО-Ависма» решила отказаться от проекта по добыче ильменита в Тамбовской области 

Прайм 55 минут назад
Корпорация «ВСМПО-Ависма» решила прекратить разработку проекта освоения месторождения «Центральное» в Тамбовской области, следует из отчета компании по итогам 2017 года.
"ВСМПО-Ависма" приобрела право пользования недрами северной части восточного участка месторождения «Центральное» в июле 2011 года. Стоимость сделки — 1,473 миллиарда рублей. Лицензия дает право на разведку месторождения и добычу ильменит-рутил-циркониевых песков, которые служат основным сырьем для производства титановой губки.
В 2016 году начало разработки месторождения было перенесено на 2019 год. Компания продлила срок действия лицензии до 2029 года и собиралась получить лицензию на добычу на территории всего восточного участка месторождения «Центральное». Корпорация была заинтересована в привлечении партнеров в проект, однако также заявляла о его трудоемкости и затратности.
В материалах отмечается, что «ВСМПО-Ависма» провела комплекс опытных и научных работ по определению технико-экономической целесообразности освоения «Центрального» в качестве источника титанового сырья. В результате анализа проведенных работ пришла к заключению, что минимально возможный объем добычи песков и производства из них товарных концентратов (ильменитового, рутилового, циркониевого), при которых освоение данного месторождения экономически целесообразно, существенно превышает потребность рынка. Выпуск избыточного количества концентратов выявлен как самый значимый риск в реализации проекта.
В связи с этим в 2017 году корпорация признала проект нерентабельным и приняла решение прекратить работы. Стоимость лицензии на право пользования недрами месторождения полностью обесценена. Компания не имеет собственных месторождений ильменита на территории России.
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