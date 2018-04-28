«ВСМПО-Ависма» решила отказаться от проекта по добыче ильменита в Тамбовской области

"ВСМПО-Ависма" приобрела право пользования недрами северной части восточного участка месторождения «Центральное» в июле 2011 года. Стоимость сделки — 1,473 миллиарда рублей. Лицензия дает право на разведку месторождения и добычу ильменит-рутил-циркониевых песков, которые служат основным сырьем для производства титановой губки.

В 2016 году начало разработки месторождения было перенесено на 2019 год. Компания продлила срок действия лицензии до 2029 года и собиралась получить лицензию на добычу на территории всего восточного участка месторождения «Центральное». Корпорация была заинтересована в привлечении партнеров в проект, однако также заявляла о его трудоемкости и затратности.

В материалах отмечается, что «ВСМПО-Ависма» провела комплекс опытных и научных работ по определению технико-экономической целесообразности освоения «Центрального» в качестве источника титанового сырья. В результате анализа проведенных работ пришла к заключению, что минимально возможный объем добычи песков и производства из них товарных концентратов (ильменитового, рутилового, циркониевого), при которых освоение данного месторождения экономически целесообразно, существенно превышает потребность рынка. Выпуск избыточного количества концентратов выявлен как самый значимый риск в реализации проекта.