Структура «Ростеха» в четыре раза снизила сумму иска к Siemens 

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Представитель компании ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ (ОАО ТПЭ, входит в »Ростех") заявил в арбитражном суде Москвы ходатайство о снижении примерно в четыре раза суммы иска к немецкому концерну Siemens AG и двум его российским «дочкам», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Теперь ОАО ТПЭ, миноритарный акционер компании «Интеравтоматика», требует взыскать в пользу «Интеравтоматики» около 46,8 миллиона рублей и более 1,4 миллиона евро. Изначально иск был заявлен на 5,4 миллиона евро и 177,1 миллиона рублей. Ответчиками в иске, кроме Siemens AG, указаны ООО «Сименс» и ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — российским "Силовым машинам"), производитель газотурбинных установок.