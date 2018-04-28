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Структура «Ростеха» в четыре раза снизила сумму иска к Siemens
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Структура «Ростеха» в четыре раза снизила сумму иска к Siemens 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Представитель компании ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ (ОАО ТПЭ, входит в »Ростех") заявил в арбитражном суде Москвы ходатайство о снижении примерно в четыре раза суммы иска к немецкому концерну Siemens AG и двум его российским «дочкам», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Теперь ОАО ТПЭ, миноритарный акционер компании «Интеравтоматика», требует взыскать в пользу «Интеравтоматики» около 46,8 миллиона рублей и более 1,4 миллиона евро. Изначально иск был заявлен на 5,4 миллиона евро и 177,1 миллиона рублей. Ответчиками в иске, кроме Siemens AG, указаны ООО «Сименс» и ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — российским "Силовым машинам"), производитель газотурбинных установок.
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