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«Арсенал» обыграл «Анжи» в матче чемпионата России
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«Арсенал» обыграл «Анжи» в матче чемпионата России 

Vprognoze.ru 22 минуты назад
Фото: Vprognoze.ru
«Арсенал» одержал победу над «Анжи» в матче 28-го тура РФПЛ. Поединок состоялся в Туле и завершился победой хозяев со счетом 2:1. На 16-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря точному удару Кантемира Берхамова. Спустя 6 минут Арсен Хубулов сравнял счет. На 62-й минуте гол Стопилла Сунзу принес «Арсеналу» победу в матче. «Арсенал» поднялся на шестое место турнирного зачета РФПЛ, набрав 39 очков. «Анжи», в свою очередь, занимает 14-е место. Отметим, махачкалинский клуб потерпел четвертое поражение кряду в чемпионате России. В следующем туре «Арсенал» встретится с ЦСКА, а «Анжи» проведет матч против «Ахмата». Наставник «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над «Анжи» следующим образом: «Последние 15 минут мы перестали демонстрировать свой футбол, стали использовать длинные передачи. У „Анжи“ на замену вышли высокие игроки, и у нас были проблемы на втором этаже. Хорошо, что выдержали. В текущем году „Арсенал“ продвинулся вперед. Сейчас мы занимаем то место в турнирной таблице, которое заслужили», — сказал Божович.
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