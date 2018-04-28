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За год выручка РБК выросла на 6%
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За год выручка РБК выросла на 6% 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Совокупная выручка группы компаний РБК в 2017 году составила 5,926 млрд руб., что на 6% больше, чем годом ранее. Рост доходов от бизнес — сегментов, основанных на рекламной модели, составил 7%. Рост EBITDA — 20% (1052 млн рублей), операционная прибыль достигла 654 млн, что на 39% больше показателя прошлого года, сообщается в финансовом отчёте.
Более половины выручки РБК по-прежнему приносит основанный на рекламной модели бизнес-сегмен «В2С информация и сервисы», в которое входит интернет-издание РБК, одноимённые телеканал, газета и журнал, а также тематические проекты: «РБК Недвижимость», Autonews, «РБК Стиль», «РБК Спорт». Выручка этого сегмента в 2017 году выросла на 7% и составила 3,2 млрд рублей. Для сравнения — весь российский рекламный рынок, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, вырос в 2017 году, на 14%, до 417 млрд руб. Сегмент интернет-рекламы — на 22%, до 166,3 млрд руб., телерекламы — на 13%, до 170,9 млрд руб., прессы — снизился на 8%, до 20,5 млрд руб.
Самым быстро растущим бизнесом группы стал сегмент «Вдохновение», который отвечает за проведение различных мероприятий. В частности, в него входят премия РБК и премия в области маркетинга Effie Russia. Выручка «Вдохновения» выросла на 55% — с 20 млн до 31 млн рублей.
Что касается самостоятельных бизнесов в составе группы компаний (два проекта: LovePlanet и IT-издание Cnews.ru.), то активные инвестиции в развитие продуктов и сервисов LovePlanet начали давать отдачу уже в рамках 2017 года, что позволило увеличить показатель EBITDA сегмента на 4%, несмотря на значительный рост затрат на разработку и продвижение продуктов.
Также в 2017 году компании удалось на 23% увеличить аудиторию сайта РБК, также выросли показатели глубины визита сайта. В значительной степени это стало возможным благодаря обновлению главной страницы rbc.ru и мягкому редизайну всей линейки digital-продуктов холдинга. Основные изменения коснулись реорганизации представления и упаковки контента для пользователей (в частности, уход от тематического разделения контента в пользу единой ленты с наиболее востребованной информацией всех форматов). В результате медийные площадки РБК стали более удобными для читателей.
«Нам удалось сохранить маржинальность основных бизнес-направлений не ниже уровня прошлого года, а в целом по группе компаний этот показатель составил рекордные за десятилетие 18%. За 2017 год мы почти на 25% снизили краткосрочную долговую нагрузку, погасив и реструктуризировав ряд займов», — комментирует показатели генеральный директор РБК Николай Молибог.
Напомним, с июня 2017 года основным владельцем холдинга РБК является компания «Сотол проект», принадлежащая семье Григория Березкина. По состоянию на 31 декабря 2017 года «Сотол проект» принадлежит 72,19% акций РБК.
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