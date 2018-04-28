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«Сургутнефтегаз» увеличил в I квартале «финансовую подушку» на 3% — до 2,3 трлн рублей
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«Сургутнефтегаз» увеличил в I квартале «финансовую подушку» на 3% — до 2,3 трлн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Ликвидные активы («финансовая подушка») «Сургутнефтегаза» увеличились в январе-марте 2018 года на 3% по сравнению с показателем на начало года и составили 2,305 трлн рублей, следует из отчетности компании по РСБУ.
На конец 2017 года ликвидные активы «Сургутнефтегаза» оценивались в 2,238 трлн рублей.
Долгосрочные депозиты на счетах компании составили по итогам первого квартала 1,559 трлн рублей (против 1,41 трлн рублей на конец 2017 года). Краткосрочные депозиты при этом снизились с 766 млрд рублей до 693 млрд рублей
Сумма ликвидных активов включает финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов, финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов, а также денежных средств и денежных эквивалентов.
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