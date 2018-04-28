Глава РЖД Белозеров заработал в 2017 году 180,5 миллиона рублей

"Общий доход О. Белозерова в 2017 год составил 180,546 миллиона рублей. Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы (154,38 миллиона рублей) и дохода от вкладов в банках. Руководитель компании не имеет в собственности какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 квадратах метра", — говорится в материалах.

В РЖД отмечают, что доход генерального директора обусловлен итогами работы компании в 2017 году. «Все основные показатели KPI (утверждаются советом директоров), в соответствии с которыми определяется размер премирования топ-менеджеров компании, по результатам 2017 года выполнены», — добавили в пресс-службе компании.

Общий доход супруги Белозерова составил в 2017 году 26,4 миллиона рублей, эта сумма сложилась из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках и ценных бумаг. В собственности супруги находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра, и машиноместо площадью 14,4 квадратных метра. Она владеет тремя автомобилями: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21И 1960 года выпуска и LAND ROVER RANGE ROVER 2015 года выпуска.

Несовершеннолетняя дочь Белозерова не имеет дохода и какого-либо имущества, находящегося в собственности. В ее безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 квадратных метра.