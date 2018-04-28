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Жители Волгоградской области задолжали газовикам 177 млн рублей
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Жители Волгоградской области задолжали газовикам 177 млн рублей 

АиФ Волгоград 28 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
По состоянию на 1 апреля жители Волгоградской области задолжали газовикам 177 миллионов рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Газпром межрегионгаз, задолженность увеличилась на 47 миллионов рублей с 1 января текущего года. Волгоградцы задолжали 90 миллионов рублей, Волжане — 21 миллион рублей, жители Камышина -11 миллионов рублей. В компании отметили, что уведомления о возможном отключении будут направлены 9 467 абонентам. Во избежание негативных последствий и штрафов потребителям предлагается в ближайшее время оплатить свои долги. Кроме того, будет приостановлена поставка газа абонентам, не заключившим договор ТО ВДГО. В апреле отключения прошли уже у 1172 потребителя. По данным пресс-службы, в Волгоградской области из-за неправильного использования газовых приборов только в первом квартале 2018 года погибли восемь человек, 16 — пострадали.
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