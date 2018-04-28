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ЦБ: доля розничных ссуд с просрочкой свыше 90 дней уменьшилась до 7,1%
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ЦБ: доля розничных ссуд с просрочкой свыше 90 дней уменьшилась до 7,1% 

Банки.ру 28 минут назад
Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 апреля 2018 года составила 7,1%. Такие данные представлены в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц.
На таком низком уровне просрочка в последний раз была 1 июня 2014 года. За месяц показатель уменьшился на 0,2 процентного пункта (с 7,3% на 1 марта).
В материалах ЦБ уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.
В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд сократился в марте примерно на 10,5 млрд рублей (с 887,3 млрд на начало месяца до 876,8 млрд на 1 апреля 2018-го), тогда как общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд вырос чуть менее чем на 201,7 млрд (с почти 12 трлн 112,3 млрд до 12 трлн 313,9 млрд рублей).
Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 апреля текущего года 91,3% просроченных ссуд против 91,4% на начало марта. В абсолютном выражении объем резервов уменьшился с 811,4 млрд до 800,6 млрд рублей.
Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, осталась на уровне 8,3%. При этом показатель для ипотечных жилищных ссуд увеличился с февральских 6,1% до 7,3% в марте, для ссуд на покупку жилья (кроме ипотечных) — с 3,1% до 4,2%. Показатель по автокредитам снизился с 7,7% до 7,4%, по категории «иные потребительские ссуды» — с 8,8% до 8,7%.
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