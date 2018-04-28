Объем средств «Сургутнефтегаза» на депозитах в 2017 году вырос на 6,3% — до 2,3 трлн рублей

Объем средств «Сургутнефтегаза» на банковских депозитах на конец 2017 года увеличился на 6,3% относительно показателя на начало года — до 2,319 трлн рублей. Это следует из отчетности компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Годом ранее на счетах «Сургутнефтегаза» было 2,181 трлн рублей.

В том числе на долгосрочных банковских депозитах компания в 2017 году разместила 1,489 трлн рублей. По сравнению с показателем предшествующего года компания снизила размещение на долгосрочных депозитах на 13,2%.

Объем средств на краткосрочных депозитах увеличился на 78,1% — до 829,5 млрд рублей.