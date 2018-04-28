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Волатильность в нефти может повыситься с приближением «дня икс» по сделке с Ираном, — Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка
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Волатильность в нефти может повыситься с приближением «дня икс» по сделке с Ираном, — Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Прайм
Нефтяные цены сохраняются на повышенных уровнях в 74,5$. Инвесторы продолжают успешно игнорировать фундаментальные факторы нефтяного рынка, включая ускоренный рост добычи нефти в США (на прошлой неделе производство нефти в штатах превысило очередной исторический максимум и составило 10,58 млн барр. /сутки) и соответствующий рост буровой активности. Главной идеей спекулянтов на нефтяном рынке продолжает оставаться вероятность введения санкций к Ирану при выходе США из иранской ядерной сделки.
«Точкой бифуркации» должно стать 12 мая — именно эту дату Трамп обозначил днем принятия решения по сделке: либо внести в сделку соответствующие изменения и ратифицировать ее дальнейшее действие, либо выйти из данного пакта и вернуться к санкционному давлению на Иран.
В результате мы ожидаем, что с приближением данного «дня икс» волатильность нефтяных цен может повыситься, а это определяет широкий ожидаемый диапазон цен на следующую неделю в 73-75,8$.
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