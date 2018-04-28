Россию не пугает превращение США в великую нефтяную державу 

Сланцевые компании США продолжают наращивать инвестиции в бурение на фоне взлетевших до 3-летних рекордов цен на нефть.
На минувшей неделе количество буровых установок, задействованных на американских месторождениях, увеличилось еще на 5 штук, а их общее число, 825, стало рекордным с марта 2015 года, сообщила компания Baker Hughes.
С начала 2018 года объемы бурения выросли на 10%, а по сравнению с маем 2016 года — на 100%.
Это связано с тем, что в среднем по отрасли точка безубыточности — 53 доллара за баррель, а сейчас нефть торгуется на уровне 70 долларов.
Вместе против сланца
Ситуация на нефтяном рынке на данном цикле становится довольно парадоксальной, считает руководитель аналитического управления Фонд национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«Действующий сейчас пакт «ОПЕК+» как раз и направлен на то, чтобы подавить влияние сланцевой индустрии на колебание мировых цен на нефть. Но на деле мы видим, что сланцевые компании получают выгоду от этого соглашения, и за их счет идет нелинейный рост добычи нефти. И в странах-участницах этого пакта сейчас ломают голову, как быть и что с этим делать», — сказал он «Ридусу».
Деятельность никому не подчиняющихся сланцевых компаний США подталкивает Россию и Саудовскую Аравию к стратегическому бессрочному партнерству в области энергетики: уже сейчас Эр-Рияд больше тяготеет к Москве, чем к Вашингтону.
«Россия и саудиты близки к тому, чтобы договориться о разделе мирового рынка нефти. По такому соглашению, аравийская нефть будет идти в Европу, российская — в Азию, тем самым не оставляя свободного рынка для сланцевой нефти», — говорит эксперт.
$80 как новая норма
От влияние «сланца» на снижение мировых цен на нефть в какой-то степени подстраховывает и постепенный уход с рынка Венесуэлы, а также рост потребления в самих США. Но главным фактором, почему на этот раз пробуждение от спячки сланцевых добытчиков не так шокирует традиционных производителей, состоит в том, что оно пришлось на период общемирового экономического роста — а следовательно, подъема потребления топлива.
«Этот рост полностью нивелирует понижательные последствия выхода на рынок американской нефти. Сейчас некоторые фьючерсы уже заключаются на уровне 80 долларов за баррель. А взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке добавляет еще и геополитическую премию в эту цену. Цена выше 80-ти долларов, может быть, не совсем объективна, но с учетом снижения запасов нефти не исключено, что еще в этом квартале мы увидим этот уровень как новую норму», — прогнозирует Пасечник.
В ноябре прошлого года Национальное рейтинговое агентство (НРА) предсказывало, что период падения цен на нефть может закончиться уже в 2018 году, а в 2020-м цены способны вернуться к 100 долларам за баррель. Пока этот прогноз сбывается.
Цены на нефть достигали пика в 115 долларов за баррель в 2011-м на фоне «арабской весны», а к началу 2016-го рухнули до в 29 долларов из-за «сланцевой революции» в Штатах и сокращения спроса в Китае.