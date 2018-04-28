Россию не пугает превращение США в великую нефтяную державу

Сланцевые компании США продолжают наращивать инвестиции в бурение на фоне взлетевших до 3-летних рекордов цен на нефть.

На минувшей неделе количество буровых установок, задействованных на американских месторождениях, увеличилось еще на 5 штук, а их общее число, 825, стало рекордным с марта 2015 года, сообщила компания Baker Hughes.

С начала 2018 года объемы бурения выросли на 10%, а по сравнению с маем 2016 года — на 100%.

Это связано с тем, что в среднем по отрасли точка безубыточности — 53 доллара за баррель, а сейчас нефть торгуется на уровне 70 долларов.

Вместе против сланца

«Действующий сейчас пакт «ОПЕК+» как раз и направлен на то, чтобы подавить влияние сланцевой индустрии на колебание мировых цен на нефть. Но на деле мы видим, что сланцевые компании получают выгоду от этого соглашения, и за их счет идет нелинейный рост добычи нефти. И в странах-участницах этого пакта сейчас ломают голову, как быть и что с этим делать», — сказал он «Ридусу»

Деятельность никому не подчиняющихся сланцевых компаний США подталкивает Россию Саудовскую Аравию к стратегическому бессрочному партнерству в области энергетики: уже сейчас Эр-Рияд больше тяготеет к Москве , чем к Вашингтону.

«Россия и саудиты близки к тому, чтобы договориться о разделе мирового рынка нефти. По такому соглашению, аравийская нефть будет идти в Европу, российская — в Азию, тем самым не оставляя свободного рынка для сланцевой нефти», — говорит эксперт.

$80 как новая норма

От влияние «сланца» на снижение мировых цен на нефть в какой-то степени подстраховывает и постепенный уход с рынка Венесуэлы , а также рост потребления в самих США. Но главным фактором, почему на этот раз пробуждение от спячки сланцевых добытчиков не так шокирует традиционных производителей, состоит в том, что оно пришлось на период общемирового экономического роста — а следовательно, подъема потребления топлива.

«Этот рост полностью нивелирует понижательные последствия выхода на рынок американской нефти. Сейчас некоторые фьючерсы уже заключаются на уровне 80 долларов за баррель. А взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке добавляет еще и геополитическую премию в эту цену. Цена выше 80-ти долларов, может быть, не совсем объективна, но с учетом снижения запасов нефти не исключено, что еще в этом квартале мы увидим этот уровень как новую норму», — прогнозирует Пасечник.

В ноябре прошлого года Национальное рейтинговое агентство (НРА) предсказывало, что период падения цен на нефть может закончиться уже в 2018 году, а в 2020-м цены способны вернуться к 100 долларам за баррель. Пока этот прогноз сбывается.