Холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» приобрел НПФ «Доверие»

«Косвенное распоряжение получено в результате приобретения доли в 99,999933856% уставного капитала ООО „Инвест-Проект“, — говорится в материалах холдинга.

Ранее сообщалось, что ФАС разрешила „Сафмар Финансовые инвестиции“ купить НПФ „Доверие“.

После сделки суммарные активы НПФ „Сафмар“ могут составить около 300 млрд рублей. По данным ЦБ, на конец сентября-2017 число клиентов по обязательному пенсионному страхованию у „Доверия“ составляло около 1,9 млн человек, объем накоплений — 98 млрд рублей. Клиентами НПФ „Сафмар“ являлись 2,26 млн россиян, которые доверили фонду около 190 млрд рублей.

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