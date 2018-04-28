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«Сургутнефтегаз» получил 62 млрд руб чистой прибыли по РСБУ в I кв против убытка годом ранее
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«Сургутнефтегаз» получил 62 млрд руб чистой прибыли по РСБУ в I кв против убытка годом ранее 

Прайм 31 минуту назад
Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в первом квартале 2018 года составила 62,1 миллиарда рублей против убытка в 90,7 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Выручка компании выросла на 16% и составила 319,9 миллиарда рублей.
"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Сфера деятельности «Сургутнефтегаза» охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.
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