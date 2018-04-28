У НПФ Илюмжинова отозвана лицензия

Банк России отозвал лицензию у НПФ «Муниципальный» (Тольятти), который ранее приобрел глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.
«Основанием для применения крайней меры воздействия послужили неоднократное в течение года нарушение Фондом требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами РФ, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии, а также неоднократное в течение года неисполнение фондом предписаний ЦБ об устранении нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов страны и нормативных актов Банка России», — говорится в сообщении регулятора.
НПФ «Муниципальный» был куплен главой Международной шахматной федерации летом 2017 года. Сообщалось, что Илюмжинов планировал объединить на базе фонда другие НПФ.
Кроме того, по данным «Ведомостей», Илюмжинов проявлял интерес к НПФ «Титан», «Авиаполис» и «Стройкомплекс».