У НПФ Илюмжинова отозвана лицензия

У НПФ Кирсана Илюмжинова отозвана лицензия

«Основанием для применения крайней меры воздействия послужили неоднократное в течение года нарушение Фондом требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами РФ, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии, а также неоднократное в течение года неисполнение фондом предписаний ЦБ об устранении нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов страны и нормативных актов Банка России», — говорится в сообщении регулятора.

НПФ «Муниципальный» был куплен главой Международной шахматной федерации летом 2017 года. Сообщалось, что Илюмжинов планировал объединить на базе фонда другие НПФ.