Эксперт Банк запустил на своем сайте переводы с карты на карту

Эксперт Банк совместно с РНКО «Платежный Центр» (ООО) реализовал для всех клиентов и посетителей своего сайта денежные переводы с карты на карту. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Услуга доступна владельцам любых банковских карт международных платежных систем Visa , MasterCard и национальной платежной карты «Мир», эмитированных любыми российскими банками», — говорится в пресс-релизе.

В банке подчеркнули, что для осуществления перевода потребуется только номер карты получателя и данные карты, с которой произойдет списание средств. Максимальная сумма операции — 150 тыс. рублей.