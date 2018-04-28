Эксперт Банк запустил на своем сайте переводы с карты на карту 

Эксперт Банк совместно с РНКО «Платежный Центр» (ООО) реализовал для всех клиентов и посетителей своего сайта денежные переводы с карты на карту. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
«Услуга доступна владельцам любых банковских карт международных платежных систем Visa, MasterCard и национальной платежной карты «Мир», эмитированных любыми российскими банками», — говорится в пресс-релизе.
В банке подчеркнули, что для осуществления перевода потребуется только номер карты получателя и данные карты, с которой произойдет списание средств. Максимальная сумма операции — 150 тыс. рублей.