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Эксперт Банк запустил на своем сайте переводы с карты на карту
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Эксперт Банк запустил на своем сайте переводы с карты на карту 

Банки.ру 1 час назад
Эксперт Банк совместно с РНКО «Платежный Центр» (ООО) реализовал для всех клиентов и посетителей своего сайта денежные переводы с карты на карту. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
«Услуга доступна владельцам любых банковских карт международных платежных систем Visa, MasterCard и национальной платежной карты «Мир», эмитированных любыми российскими банками», — говорится в пресс-релизе.
В банке подчеркнули, что для осуществления перевода потребуется только номер карты получателя и данные карты, с которой произойдет списание средств. Максимальная сумма операции — 150 тыс. рублей.
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