Правкомиссия предварительно разрешила Schlumberger купить от 25% до 49% Eurasia Drilling

«Компания Schlumberger попросила правительственную комиссию определить в нынешних условиях хозяйствования, насколько вообще это возможно и на какой пакет можно претендовать. Правительственная комиссия приняла предварительное решение о том, что контроль (то есть 50% плюс 1) в компании Eurasia Drilling российское правительство и комиссия не хотели бы отдавать. Однако определили границы, что это может быть блокирующий пакет (то есть 25% плюс 1, либо даже 49% акций)», — сказал Артемьев, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Он отметил, что правкомиссия поручила ФАС провести соответствующие переговоры с компанией Schlumberger об условиях сделки.

«Комиссия говорит, что, скорее всего, блокирующий пакет можно, только это будет сопровождаться рядом условий. У нас их 11. Это было для контроля, 11 условий, которые нивелировали бы негативные последствия различного рода санкций и всего прочего в отношении этой сделки, если бы компания получила контроль. В отношении 25%+1 акция или 49% мы будем смотреть, какие из этих условий надо применять, какие нет. Но мы незамедлительно вступаем в переговоры с компанией Schlumberger и надеемся, что выходим на финишную прямую», — подчеркнул глава ФАС.