Минсельхоз согласовал субсидии РЖД в размере 1,7 млрд рублей

«По итогам заседания комиссии по рассмотрению документов грузоотправителей было согласовано к перевозке по льготному тарифу порядка 1,79 млн тонн зерна на общую сумму субсидий 1,7 млрд руб. (25 965 вагонов) из следующих субъектов Российской Федерации », — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что РЖД подали 878 заявок на льготные перевозки зерна, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

«По состоянию на 27 апреля от ОАО «РЖД» получено 878 заявок на льготные перевозки зерна», — говорится в сообщении.