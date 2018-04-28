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Минсельхоз согласовал субсидии РЖД в размере 1,7 млрд рублей
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Минсельхоз согласовал субсидии РЖД в размере 1,7 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Министерство сельского хозяйства согласовало выдачу субсидий РЖД на 1,7 млрд рублей на перевозку 1,79 млн тонн зерна, сообщает ведомство.
«По итогам заседания комиссии по рассмотрению документов грузоотправителей было согласовано к перевозке по льготному тарифу порядка 1,79 млн тонн зерна на общую сумму субсидий 1,7 млрд руб. (25 965 вагонов) из следующих субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что РЖД подали 878 заявок на льготные перевозки зерна, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
«По состоянию на 27 апреля от ОАО «РЖД» получено 878 заявок на льготные перевозки зерна», — говорится в сообщении.
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