В 2018 году Amazon увеличит вложения в видео

Amazon заявляет о намерении увеличить расходы на видео в 2018 году, после удвоения прибыли компании в 1 квартале.

Выступая на отчетном собрании по итогам 1 квартала, технический директор компании Брайн Ославски заявил, что «расходы на видеоконтент будут расти год от года» и предполагается, что сильные сегменты, Amazon Web Services и реклама продолжат приносить доход компании.

Отвечая на вопрос о том, появится ли реклама в пакетах Prime Video, Ославски сказал, что «в будущем мы возможно расширим сферу применения рекламы, но прямо сейчас не собираемся этого делать».

Комментарии последовали после прошлогодних сообщений, согласно которым Amazon разрабатывает бесплатные предложения с рекламной моделью в дополнение к подписному VOD сервису Рrime Video.

Финансовые результаты Amazon объявили после продления сделки с NFL по трансляции игр Thursday Night Football в 2018 и 2019 годах для подписчиков Prime Video во всем мире. Сделка позволит подписчикам Amazon смотреть матчи на видестриминговой платформе Twitch.

За 1 квартал 2018 года Amazon отчитался о выручке в $51 млрд, что на 43% больше, чем в прошлом году. Читая прибыль почти удвоилась — $1,6 млрд, в 1 квартале 2017 года она составляла $724 млн На фоне этой информации стоимость акций Amazon выросла до максимума, прибавив в цене более 7% после закрытия торгов.

Новости пришли после ежегодного письма акционерам главы Amazon Джефа Безоса , где он сообщил о том, что число пользователей Amazon превысило 100 млн человек, что он частично отнес на счет продолжающегося наращивания базы контента.

В декабрьском отчете Ovum прогнозировалось, что Amazon обойдет Neftlix по уровню ОТТ доходов в 2018 году за счет «растущих возможностей приобретения видео».

Исследовательская компания заявила, что сочетание подписки, цифрового проката, электронной продажи и ТВ-пакетов принесут Amazon $5,8 млрд доходов в видеосегменте, тогда как только подписная модель обеспечит Netflix $5,3 млрд

ИСТОЧНИК: TBIVision