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Крипторынок может достичь капитализации в $40 трлн
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Крипторынок может достичь капитализации в $40 трлн 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Основатель криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital заявил в четверг, что верит в то, что стоимость крипторынка однажды достигнет $40 трлн. Руководитель фонда Дэн Морхед в интервью для Bloomberg отметил, что криптовалютный рынок имеет огромный потенциал для роста. «Сейчас индустрия оценивается в $400 млрд Этот показатель может легко вырасти до $4 трлн, и определенно возможно, что он вырастит до $40 трлн. В любом случае уровень капитализации в $400 млрд долго не продержится», — считает аналитик. Чтобы достичь капитализации в $40 трлн рынок криптовалют должен вырасти приблизительно на 10000%. При этом если показатель распределения дохода акционеров останется неизменным — что, само собой, нежелательно — цена биткоина составит примерно $1 млн  текст: Антон Кузнецов, фото: Moose
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