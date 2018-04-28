Крипторынок может достичь капитализации в $40 трлн 

Основатель криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital заявил в четверг, что верит в то, что стоимость крипторынка однажды достигнет $40 трлн. Руководитель фонда Дэн Морхед в интервью для Bloomberg отметил, что криптовалютный рынок имеет огромный потенциал для роста. «Сейчас индустрия оценивается в $400 млрд Этот показатель может легко вырасти до $4 трлн, и определенно возможно, что он вырастит до $40 трлн. В любом случае уровень капитализации в $400 млрд долго не продержится», — считает аналитик. Чтобы достичь капитализации в $40 трлн рынок криптовалют должен вырасти приблизительно на 10000%. При этом если показатель распределения дохода акционеров останется неизменным — что, само собой, нежелательно — цена биткоина составит примерно $1 млн текст: Антон Кузнецов, фото: Moose