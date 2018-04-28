Ещё
В Башкирии построят молочную ферму за три миллиарда рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии построят молочную ферму за три миллиарда рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В селе Ишлы Аургазинского района республики инвесторы решили создать новое предприятие. К 2021 году здесь должны построить молочную ферму на восемь тысяч голов скота. На осуществление проекта планируют потратить три миллиарда рублей.
— Ферма должна появиться к 2021 году. Благодаря новому предприятию в селе появится 80 новых рабочих мест, — рассказали в правительстве Башкирии.
Власти республики хотят поддержать инвесторов с помощью субсидирования покупки оборудования и компенсации затрат на строительство инженерных коммуникаций. А также предоставить налоговые льготы.
Всего в республике развивается 53 инвестпроекта, стоимость свыше 191 миллиарда рублей. Благодаря их созданию появится 12,5 тысячи рабочих мест.
ufa1.ru: последние новости
Китайцы планируют построить в Башкирии цементный завод В Башкирии загорелась школа В Башкирии накажут шутника, сообщившего о бомбе в школе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян100
Анонсировано повышение пенсионного возраста325
Лавров сделал заявление года107
Медведев высказался об уходе на отдых245
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение