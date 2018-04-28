В Башкирии построят молочную ферму за три миллиарда рублей

В селе Ишлы Аургазинского района республики инвесторы решили создать новое предприятие. К 2021 году здесь должны построить молочную ферму на восемь тысяч голов скота. На осуществление проекта планируют потратить три миллиарда рублей.

— Ферма должна появиться к 2021 году. Благодаря новому предприятию в селе появится 80 новых рабочих мест, — рассказали в правительстве Башкирии

Власти республики хотят поддержать инвесторов с помощью субсидирования покупки оборудования и компенсации затрат на строительство инженерных коммуникаций. А также предоставить налоговые льготы.

Всего в республике развивается 53 инвестпроекта, стоимость свыше 191 миллиарда рублей. Благодаря их созданию появится 12,5 тысячи рабочих мест.