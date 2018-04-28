Банк «Россия» внес изменения в тарифы по кредитным картам

Банк «Россия» улучшил условия по карточному кредитному продукту «Мир возможностей» платежной системы «Мир». Теперь для всех категорий клиентов процентная ставка устанавливается на уровне 20% годовых.

Полина Пронина. «Выпуск карты будет осуществляться бесплатно, а обслуживание, начиная со второго года, составит одну тысячу рублей», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Продуктовый виджет

Размер максимального кредитного лимита может достигать 750 тыс. рублей.

Предусмотрен льготный период кредитования до 61 дней, который распространяется только на безналичные операции. Снятие денежных средств в устройствах банка, а также в иных кредитных организациях обойдется в 3%, минимум 50 рублей. Комиссия за выдачу в кассах банка от 50 тыс. рублей в день, а в остальных устройствах свыше 1,5 млн рублей в месяц, составит 5%.

Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.