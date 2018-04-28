Ещё
Банк «Россия» внес изменения в тарифы по кредитным картам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Россия» внес изменения в тарифы по кредитным картам 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Россия» улучшил условия по карточному кредитному продукту «Мир возможностей» платежной системы «Мир». Теперь для всех категорий клиентов процентная ставка устанавливается на уровне 20% годовых.
«Выпуск карты будет осуществляться бесплатно, а обслуживание, начиная со второго года, составит одну тысячу рублей», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.
Продуктовый виджет
Размер максимального кредитного лимита может достигать 750 тыс. рублей.
Предусмотрен льготный период кредитования до 61 дней, который распространяется только на безналичные операции. Снятие денежных средств в устройствах банка, а также в иных кредитных организациях обойдется в 3%, минимум 50 рублей. Комиссия за выдачу в кассах банка от 50 тыс. рублей в день, а в остальных устройствах свыше 1,5 млн рублей в месяц, составит 5%.
Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.
Банки.ру: последние новости
ЦБ отозвал лицензии у «Инвестстраха» и приостановил у ЦСО В QIWI назвали Роскомнадзор слоном в посудной лавке У НПФ Кирсана Илюмжинова отозвана лицензия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян100
Анонсировано повышение пенсионного возраста325
Лавров сделал заявление года107
Медведев высказался об уходе на отдых245
Известный режиссер разбился в ДТП6
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение