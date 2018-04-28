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Правкомиссия одобрила покупку Siemens пакета акций Alstom в Трансмашхолдинге
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Правкомиссия одобрила покупку Siemens пакета акций Alstom в Трансмашхолдинге 

Rambler News Service 52 минуты назад
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила ходатайство Siemens о приобретении доли Alstom в акционерном капитале Трансмашхолдинга, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев по итогам заседания комиссии.
«Компания Siemens приобретает акции компании Alstom фактически и замещает их в качестве миноритарных акционеров, которые имеют блокирующий пакет. То есть в конечном итоге вместо компании Alstom будет работать с этими указанными заводами компания Siemens — немецкая компания, всем хорошо известная. Это ходатайство тоже было поддержано правительственной комиссией», — сказал глава ФАС.
Он пояснил, что Siemens приобретает акции в таких заводах, как Тверской вагоностроительный завод, Брянский машиностроительный завод, Коломенский завод (предприятия входят в Трансмашхолдинг. — RNS).
Трансмашхолдинг является крупнейшей российской компанией, специализирующейся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Компания выпускает также дизели различного назначения и компоненты для подвижного состава.
Компания создана в апреле 2002 года. Ее единственным акционером является The Breakers Investments BV (Голландия).
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