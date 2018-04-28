Правкомиссия одобрила покупку Siemens пакета акций Alstom в Трансмашхолдинге

«Компания Siemens приобретает акции компании Alstom фактически и замещает их в качестве миноритарных акционеров, которые имеют блокирующий пакет. То есть в конечном итоге вместо компании Alstom будет работать с этими указанными заводами компания Siemens — немецкая компания, всем хорошо известная. Это ходатайство тоже было поддержано правительственной комиссией», — сказал глава ФАС.

Трансмашхолдинг является крупнейшей российской компанией, специализирующейся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Компания выпускает также дизели различного назначения и компоненты для подвижного состава.