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РФ к 28 апреля увеличила сбор тепличных овощей на 39,5%
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РФ к 28 апреля увеличила сбор тепличных овощей на 39,5% 

Прайм 1 час назад
РФ по состоянию на 28 апреля собрала с начала года 235,2 тысячи тонн тепличных овощей, что на 39,5% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил Минсельхоз РФ.
"Валовой сбор тепличных овощных культур по состоянию на 28 апреля 2018 года в целом по стране составил 235,2 тысячи тонн или на 39,5% выше уровня 2017 года (168,5 тысячи тонн)", — говорится в сообщении.
В том числе огурцов было собрано 179,3 тысячи тонн или на 27,7% выше уровня 2017 года (140,4 тысячи тонн), томатов — 51,8 тысячи тонн или в два раза выше уровня 2017 года (24,6 тысячи тонн), прочих овощных культур — 4,1 тысячи тонн или на 17,1% выше уровня 2017 года (3,5 тысячи тонн).
Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах среди субъектов РФ стали Краснодарский край — 22,8 тысячи тонн, Московская область — 17,7 тысячи тонн, республика Татарстан — 16,6 тысячи тонн, Ставропольский край — 16,5 тысячи тонн, Липецкая область — 16 тысяч тонн.
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