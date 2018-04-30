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T-Mobile и Sprint договорились об объединении
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T-Mobile и Sprint договорились об объединении 

Ведомости 2 часа назад
Компании T-Mobile и Sprint, занимающие третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США, договорились о слиянии. Детали объединения приводятся на сайте T-Mobile. Объединенная компания ставит своей целью лидерство на рынке связи 5G.
Стороны рассчитывают, что после объединения у компании будет 127 млн клиентов, а ее стоимость составит $146 млрд Это сопоставимо по масштабу с крупнейшими представителями сектора — Verizon Communications и AT&T. Главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер пояснил, что объединяющиеся компании намерены создать сеть с наибольшей пропускной способностью в истории США, самыми низкими ценами и преложить самое большое число рабочих мест.
Приобретение Sprint обойдется в $26 млрд, отмечает CNN. Рыночная стоимость самой T-Mobile составляет $55 млрд После слияния компания сохранит название T-Mobile.
Сделка потребует одобрения американских регуляторов, но процедура согласования не будет простой, указывает Reuters. Ранее они бросили вызов следке по приобретению AT&T за $85 млрд компании Time Warner.
Это уже вторая попытка T-Mobile и Sprint объединить свои активы. Первая обернулась неудачей в 2014 г. после того как администрация президента США Барака Обамы предъявила к сделке антимонопольные претензии.
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