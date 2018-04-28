Ещё
На дороги Сызрани выделят более 1 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На дороги Сызрани выделят более 1 млрд рублей 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
1,1 млрд рублей выделят на программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Сызрани до 2030 года, сообщает администрация города. Из них средства муниципалитета — 79,6 млн рублей, области — 629 млн, внебюджетных источников — 415,1 млн рублей. На эти деньги планируется построить и реконструировать 5,7 км дорог; отремонтировать 82,9 км; устроить 9,5 тыс. кв. м тротуаров. Также будут реконструирован старый мост через р. Кубру, построена дорога по проспекта Гагарина от ФОК «Надежда» до пр. Королева и подъезд к п. Новокашпирскому. Кроме того, власти города ожидают, что в ходе реализации программы к 2020 году число погибших в автомобильных авариях снизится на 35%.
Фото: pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Более 15 млрд рублей потратила Самарская область в 2017 году на соцвыплаты Более 32 млрд рублей поступило в бюджет Самарской области с начала года Пожар в многоэтажном доме в Самаре тушили 68 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых201
Лавров сделал заявление года81
США предъявили России новое обвинение32
Медведев увидел основания для повышения пенсионного возраста107
Британия выгоняет россиян22
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Россиянам анонсировали повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение