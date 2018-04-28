На дороги Сызрани выделят более 1 млрд рублей

ТРК Губерния: последние новости

Более 15 млрд рублей потратила Самарская область в 2017 году на соцвыплаты

Более 32 млрд рублей поступило в бюджет Самарской области с начала года

Пожар в многоэтажном доме в Самаре тушили 68 человек