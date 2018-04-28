На дороги Сызрани выделят более 1 млрд рублей 

1,1 млрд рублей выделят на программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Сызрани до 2030 года, сообщает администрация города. Из них средства муниципалитета — 79,6 млн рублей, области — 629 млн, внебюджетных источников — 415,1 млн рублей. На эти деньги планируется построить и реконструировать 5,7 км дорог; отремонтировать 82,9 км; устроить 9,5 тыс. кв. м тротуаров. Также будут реконструирован старый мост через р. Кубру, построена дорога по проспекта Гагарина от ФОК «Надежда» до пр. Королева и подъезд к п. Новокашпирскому. Кроме того, власти города ожидают, что в ходе реализации программы к 2020 году число погибших в автомобильных авариях снизится на 35%.
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