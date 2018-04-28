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ЦБ отозвал ряд лицензий у страховых компаний «Альянс-Мед» и «Инвестстрах»
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ЦБ отозвал ряд лицензий у страховых компаний «Альянс-Мед» и «Инвестстрах» 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховых компаний «Альянс-Мед» и «Инвестстрах», говорится в сообщении регулятора.
У компании «Альянс-Мед» отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, а также на осуществление обязательного медицинского страхования. Причиной такого решения стал отказ компании от работы по данным видам страхования.
Компания «Инвестстрах» лишилась лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, и на осуществление имущественного страхования. На эти меры регулятор пошел из-за того, что компания не смогла вовремя устранить выявленные ранее нарушения страхового законодательства.
Страховая компания «Альянс-Мед» специализируется на оказании услуг по обязательному и добровольному медицинскому страхованию. Однако с 31 марта 2018 года компания прекратила деятельность в системе ОМС.
Московская компания «Инвестстрах» работает с 1991 года, занимается добровольным медицинским страхованием, агрострахованием, страхованием туристов и другими видами страховой деятельности.
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