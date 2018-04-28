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ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Альянс-Мед»
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ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Альянс-Мед» 

Прайм 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Банк России отозвал лицензии на разные виды деятельности у страховой компании "Альянс-Мед", сообщается на сайте регулятора.
"Отозвать лицензии от 30 января 2015 года на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 30 января 2015 года на осуществление обязательного медицинского страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Альянс-Мед", — говорится в сообщении.
Отмечается, что лицензии отозваны в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности.
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