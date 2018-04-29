В Татарстане на поддержку производителей молока направлено более 1,8 млрд р

Более1,8 млрд руб было направлено производителям молока в РТ для поддержки в условиях дестабилизации рынка.

«Только за первый квартал текущего года татарстанские производители молока из-за дестабилизации на рынке недополучили около 1,3 млрд рублей, — отмечает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. — Это порядка 10% средств, необходимых для проведения посевной кампании. В этих условиях производитель очень остро ощущает рост цен на ГСМ, электроэнергию и повышение акцизов на топливо. Дестабилизация российского рынка повлияла на финансовое состояние производителей молока в РТ».

Кризис вызван ввозом на территорию России огромного количества сухого молока, отмечают в ведомстве. Основная масса этого продукта, в том числе европейского, составляющего 80% от общего объема импорта, была завезена через Беларусь по демпинговым ценам — 100-104 руб. /кг. Это соответствует в пересчете на сырое молоко 10-11 руб. /литр, что значительно ниже себестоимости производства молока.

Накопленные в стране запасы сухого молока давят на рынок. С декабря 2017 года переработчики стали отказываться от закупок сырого молока, что привело к резкому падению закупочных цен. Сейчас по молокоперерабатывающим предприятиям РТ они составляют в среднем 19 руб. /литр (на уровне 2014 года), что на 5 руб. ниже, чем в прошлом году.

Татарстане средства государственной поддержки личным подсобным хозяйствам были доведены до 346 млн руб., сельхозорганизациям и КФХ — 1,5 млрд руб. за 1 литр реализованного товарного молока. Президентом РТ Рустамом Миннихановым принято решение продолжить субсидирование части затрат на 1 литр молока в течение второго квартала. На это выделено еще 800 млн руб.

Однако молочная отрасль нуждается в более плотном государственном регулировании. Нужно ввести механизмы законодательного контроля отрасли: регулировать и любые поставки молочных продуктов извне, и отношения с торговыми сетями на федеральном уровне, считают в Минсельхозпроде РТ.