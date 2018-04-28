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Деловой завтрак финансовых директоров транспорта и логистики, организованный группой Просперити Медиа и порталом CFO-Russia, состоится 7 июня 2018 года
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Деловой завтрак финансовых директоров транспорта и логистики, организованный группой Просперити Медиа и порталом CFO-Russia, состоится 7 июня 2018 года 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Рынок транспортных и логистических услуг в последние несколько лет подвергается определенным изменениям — некоторые игроки уходят после введения санкций, происходит консолидация операторов и переструктурирование транспортных узлов. Влияние на деятельность компаний также оказывают изменения в налоговом законодательстве, порядке расчетов с нерезидентами, которые не имеют рублевых счетов, и пересмотр тарифов на перевозки. Эти и другие актуальные вопросы для финансовых директоров транспорта и логистики обсудят представители ведущих компаний отрасли в рамках делового завтрака.
Среди спикеров конференции представители компаний: РЖД, Airtranss, Аэрофлот, FESCO, Фрейт Вилладж и многие другие.
Подробнее: https://goo.gl/MfhCrJ
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