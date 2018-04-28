Деловой завтрак финансовых директоров транспорта и логистики, организованный группой Просперити Медиа и порталом CFO-Russia, состоится 7 июня 2018 года

Рынок транспортных и логистических услуг в последние несколько лет подвергается определенным изменениям — некоторые игроки уходят после введения санкций, происходит консолидация операторов и переструктурирование транспортных узлов. Влияние на деятельность компаний также оказывают изменения в налоговом законодательстве, порядке расчетов с нерезидентами, которые не имеют рублевых счетов, и пересмотр тарифов на перевозки. Эти и другие актуальные вопросы для финансовых директоров транспорта и логистики обсудят представители ведущих компаний отрасли в рамках делового завтрака.

Среди спикеров конференции представители компаний: РЖД , Airtranss, Аэрофлот , FESCO, Фрейт Вилладж и многие другие.

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