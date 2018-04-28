СК «Альянс-Мед» отказалась от страховых лицензий

Решение принято на основании мартовского заявления компании в связи с ее отказом от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности, поясняется в сообщении.

В частности, у СК „Альянс-Мед“ отзываются лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление обязательного медицинского страхования.

Ранее в субботу ЦБ сообщил об отзыве лицензий у компаний „Дальакфес“ и „Инвестстрах“ из-за нарушений и о приостановке действия лицензий Центрального страхового общества по той же причине.

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