СК «Альянс-Мед» отказалась от страховых лицензий 

Банк России отозвал страховые лицензии ООО «Страховая компания „Альянс-Мед“ (Сызрань Самарской области, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2699). Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
Решение принято на основании мартовского заявления компании в связи с ее отказом от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности, поясняется в сообщении.
В частности, у СК „Альянс-Мед“ отзываются лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление обязательного медицинского страхования.
Ранее в субботу ЦБ сообщил об отзыве лицензий у компаний „Дальакфес“ и „Инвестстрах“ из-за нарушений и о приостановке действия лицензий Центрального страхового общества по той же причине.
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