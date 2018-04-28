Правительство попросили вернуть алкоголь на АЗС

Владельцы автозаправок просят вернуть им возможность продавать алкоголь. С таким обращением к властям выступил «Независимый топливный союз» (НТС). На числе пьяных ДТП инициатива не отразилась, но зато мешает и покупать алкоголь добросовестным гражданам, и зарабатывать бизнесу, утверждают в организации. Спиртное можно приобрести где угодно, зато ограничения резко снижают доходность АЗС, многие из которых уже сейчас работают в убыток, указывают они.

Общественная организация «Независимый топливный союз» просит снять запрет на продажу алкогольных напитков на заправках. Как говорится в письме организации, направленном премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Минпромторга Денису Мантурову , по мнению НТС, действующие ограничения привели к появлению противоречий и несоответствий в текущем законодательстве.

По результатам собственной экспертизы НТС пришел к выводу, что запрет не соответствует своему целевому назначению и ограничивает права добросовестных продавцов и покупателей алкогольной продукции.

Такой вывод организация сделала из сравнения общего по итогам года количества дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине водителей, с количеством ДТП, случившихся из-за того, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Как утверждает «Независимый топливный союз», количество ДТП, совершенных автомобилистами в состоянии алкогольного опьянения после введения запрета не снизилось, а даже несколько возросло.

Также запрет ограничивает права покупателей и продавцов, так как происходит дискриминация в пользу крупного сетевого ритейла, утверждает НТС. Если возможности законопослушных граждан ограничиваются, то потенциальные преступники могут приобрести алкоголь в любом другом месте, так как продажа спиртного запрещена только на АЗС, но не на других объектах единой инфраструктуры многофункциональных зон придорожного сервиса (МФЗ), говорит организация.

В письме подчеркивается, что в магазинах при автозаправках практически исключена продажа некачественного алкоголя, что особенно актуально для небольших отдаленных населенных пунктов, где альтернативы зачастую просто нет. Кроме того, в случае с магазинами при АЗС минимальна вероятность продажи алкоголя несовершеннолетним, зато куда проще выявить нетрезвого воителя, чем в обычных магазинах.

Наконец, без строительства магазинов и предоставления дополнительных услуг невозможно развивать сеть или модернизировать существующие станции.

Средняя независимая АЗС, с учетом операционных и логистических затрат, а также уровня маржинальности, получает прибыль до налогообложения в размере около 65 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании исследования НТС «Текущее положение независимой топливной розницы». При уровне инвестиций в 26,1 млн руб., срок окупаемости одной заправки составит 33,5 года — и это без учета инфляции.

По результатам опроса, проведенного «Независимым топливным союзом» среди владельцев автозаправок, выручка АЗС, при которых работают магазины, выше на 15%. А если в магазинах до запрета продавался алкоголь, дополнительная выручка была еще выше, чем у АЗС без магазинов. Запрет на продажу алкоголя респонденты НТС оценили в 40% выручки от сопутствующей продукции и 6% от общей выручки.

«Отметим, что в силу сложившейся к настоящему моменту критической ситуации на российском топливном рынке, действующий запрет реализации алкогольной продукции на АЗС выглядит не только бесполезным, но и откровенно вредоносным, — говорится в письме «Независимого топливного союза». — Ведь возврат алкоголя в магазины при АЗС способен обеспечить дополнительную доходность, которой сегодня так не хватает топливной рознице. В связи с вышеизложенным просим Вас рассмотреть возможность обеспечить скорейшую отмену данного запрета».

Замглавы Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов подчеркивает, что независимые АЗС в подавляющем большинстве находятся в правовом поле и удовлетворяют всем требованиям законодательства.

«Это добросовестные участники рынка, которым просто надо помочь выжить, — говорит замглавы ФАР. — Мы плотно работаем с участниками топливного рынка, и практика показывает, что этот бизнес может выжить только за счет продаж товаров нетопливных групп».

Многие автозаправки уже сейчас вынуждены работать себе в убыток, так как оптовые цены растут, а розничные регулируются. Именно поэтому так важны дополнительные услуги, в том числе продажа алкоголя, поясняет он.

Исполнительный директор «Российского топливного союза» Григорий Сергиенко говорит, что РТС уже дважды выходил с инициативой об отмене запрета.

«У нас к нему сугубо отрицательное отношение, — подчеркивает Сергиенко. — На топливном рынке возникает дисбаланс цен, нефтяные компании пытаются заработать на экспорте, растут оптовые цены на внутреннем рынке, а розница сдерживается государством в лице ФАС и Минэнерго, которые говорят, что рост цен на АЗС не должен превышать инфляцию».

Сергиенко говорит, что в такой ситуации отмена запрета на продажу алкоголя на заправках стала бы для розницы спасательным кругом.

По мнению Дмитрия Клевцова, в запрете на продажу алкоголя на АЗС просматривается лобби крупных торговых сетей.