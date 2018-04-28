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В Кремле ответили на вопрос о национализации «Русала»
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В Кремле не рассматривают вариант национализации «Русала» 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Вариант национализации "Русала" в Кремле не рассматривается, сигналов от собственников компании о желании пойти по такому пути не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ, впервые внеся в свой так называемый "черный список" (SDN-лист) крупные российские публичные компании — контролируемые Олегом Дерипаской "Русал" и En+. Включение в этот список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан. Позднее минфин США разъяснил, что санкции могут быть сняты с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли в Кремле вариант национализации "Русала", допускается ли такой вариант, Песков сказал: "Нет, такой вариант не рассматривается".
"Что касается национализации, то дело в том, что мы с вами не видели и не слышали желаний собственников и основных акционеров пойти по пути национализации, в данном случае нужно ориентироваться не только на государство, но и на самих собственников", — добавил он.
"В этом плане мы каких-то сигналов не получали", — заключил пресс-секретарь президента РФ.
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