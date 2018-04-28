Страховщик сотрудников МВД временно остался без лицензии

Центробанк приостановил действие лицензии страховой компании «Центральное страховое общество». Ей предписано устранить выявленные нарушения. Приказ о приостановке лицензии опубликован на сайте ЦБ. «Центральное страховое общество» ранее выиграло тендер по страхованию личного состава МВД до 2019 года включительно.

Регулятор приостановил действие лицензий на осуществление добровольного личного страхования, на осуществление добровольного имущественного страхования; на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации , Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в редакции.

Кроме того, приостановлено действие лицензий на ОСАГО, страхования ответственности владельцев опасных объектов и перевозчиков.

Еще одним приказом ЦБ приостановил полномочия исполнительных органов «Центрального страхового общества» и ввел в компании временную администрацию.