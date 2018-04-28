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Более 6 миллиардов рублей взыскано судебными приставами края за первый квартал текущего года
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Более 6 миллиардов рублей взыскано судебными приставами края за первый квартал текущего года 

Новая Кубань 52 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. Региональное управление федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подвело итоги работы за первый квартал текущего года.
По исполнительным производствам удалось взыскать 6 млрд 172 млн 674 тыс. рублей. Данный показатель превышает на 1 млрд 313 млн 443 тыс. рублей показатели работы этого же отчетного периода в прошлом году.
Средняя ежемесячная нагрузка на каждого судебного пристава-исполнителя составляет 785 производств.
Из находящихся в производстве регионального управления 467 295 за первые 3 месяца удалось завершить 467 295 дел.
В пресс-службе УФССП по КК сообщили, что в следующем квартале планируют повысить эффективность принудительного исполнения.
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