ОВК получила чистый убыток в 2017 году по МСФО против прибыли годом ранее

НПК «Объединенная вагонная компания» (ОВК) в 2017 году получила чистый убыток в размерен 4,5 млрд руб. против прибыли годом ранее, составившей 569 млн руб., сообщили в компании.

«Снижение показателя в первую очередь обусловлено отражением расхода по налогу на прибыль в объеме 875 млн руб. в 2017 году, в то время как в 2016 году компания признала единоразовый немонетарный доход по налогу на прибыль в размере 1,7 млрд руб. Кроме того, в 2016 году был начислен доход по курсовым разницам, по сравнению с расходом в 2017 году, а также имел место единоразовый эффект от признания прибыли от прекращенной деятельности «Восток1520» на 1,3 млрд руб.», — пояснили в компании.

Консолидированная выручка в 2017 году выросла на 28% — до 62 млрд руб.

EBITDA холдинга сократилась на 7% — до 12,7 млрд руб., EBITDA холдинга без учета субсидий увеличилась на 14% до 12 млрд руб.

Выручка сегмента «производство» выросла на 26% до 54,7 млрд руб. в связи с наращиванием объемов реализации вагонов и ростом отпускных цен. Суммарная консолидированная выручка от продажи вагонов и комплектующих в 2017 году достигла 55,4 млрд руб. или 89% от консолидированной выручки холдинга.

В компании пояснили, что в 2017 году, в связи с оздоровлением отрасли железнодорожных перевозок и существенным ростом закупок вагонов нового поколения, был сокращен объем государственных субсидий покупателям инновационного подвижного состава, а субсидии производителям были прекращены. В отчетном году НПК ОВК получила 1,7 млрд руб. субсидий, в то время как в 2016 году объем полученных средств составил 3,2 млрд руб.

Сокращение поступлений привело к снижению EBITDA холдинга в отчетном году на 7% до 12,7 млрд руб., но в компании отметили, что большой объем субсидий в 2016 году был призван поддержать отрасль в период ее восстановления, и не ожидают увеличения поддержки в будущем.

Капитальные вложения Холдинга составили 3,5 млрд руб., что на 27% меньше, чем в 2016 году. Компания рассчитывает, что в 2018 году большая часть инвестиционных проектов будет завершена, и с 2019 года основной объем вложений будет направлен на поддерживающие инвестиции.

НПК «Объединенная вагонная компания» ― лидер инновационного вагоностроения на пространстве колеи 1520 мм. Компания была создана в 2012 году и в настоящее время является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят «Тихвинский вагоностроительный завод», «ТихвинХимМаш», «ТихвинСпецМаш» и «НПЦ „Пружина“, транспортная компания Unicon 1520, лизинговые компании под брендом Rail 1520 и вагоноремонтное предприятие „ТСЗ „Титран-Экспресс“.