Гинер признался, что является владельцем компании «Росгосстрах-Жизнь»

Гинер сделал это заявление во время выступления перед коллективом в четверг. Гендиректор страховой компании Евгений Гуревич представил Гинера как президента «РГС Жизни».

«Уже без малого год как я президент компании. Без малого два как хозяин компании. Но не хотел, так сказать, портить ей резюме, так как с рождения я с Украины », — сказал Гинер во время выступления, запись которого сделал один из присутствовавших на встрече.

Гуревич не стал комментировать запись, но подтвердил источнику, что Гинер с прошлого года является президентом «РГС жизни».