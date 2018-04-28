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Гинер признался, что является владельцем компании «Росгосстрах-Жизнь»
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Гинер признался, что является владельцем компании «Росгосстрах-Жизнь» 

Советский спорт 24 минуты назад
Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил о том, что является хозяином компании «Росгосстрах-Жизнь», сообщают «Ведомости».
Гинер сделал это заявление во время выступления перед коллективом в четверг. Гендиректор страховой компании Евгений Гуревич представил Гинера как президента «РГС Жизни».
«Уже без малого год как я президент компании. Без малого два как хозяин компании. Но не хотел, так сказать, портить ей резюме, так как с рождения я с Украины», — сказал Гинер во время выступления, запись которого сделал один из присутствовавших на встрече.
Гуревич не стал комментировать запись, но подтвердил источнику, что Гинер с прошлого года является президентом «РГС жизни».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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